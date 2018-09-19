Генерал про новий фейк РФ щодо МН17: ракети з таким номером в Україні не зафіксовано

За словами військового, поки що є інформація лише за 1991 та 2013 роки. В обох випадках такої ракети на території України не було.

Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил 2006-2010 років Ігор Романенко, коментуючи заяву Росії про передачу Україні ракети зенітного комплексу «Бук», якою збили Боїнг МН17, зазначив, що станом на 1991 рік такої ракети в Стрийському зенітно-ракетному полку немає, а станом на 2013 — немає в Україні.

Про це Романенко повідомив Громадському.

Фактом відсутності ракети на 1991 рік Романенко не ствердив її наявність у попередні роки. Він зазначив, що вони розшукують дані стосовно цієї ракети — поки що є інформація лише за 1991 рік та 2013. В обох випадках такої ракети на території України не було.

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«У нас дані, які ми зараз розшукали 1991 року, по обліку у Стрийському зенітно-ракетному полку ракети з таким номером немає», — сказав Романенко.

«З 2013 року по нашому обліку цієї ракети на території України немає», — додав він.

Також Романенко зазначив, що росіяни озвучили інформацію «тільки із заводу первинну, і те не всю». Він сказав, що документи щодо обліку пересування у 1986 році були в Генштабі Москви, оскільки це був ще час Радянського Союзу.

Романенко зазначив, що коли з Росії відправляли якесь озброєння (тут не йдеться про конкретну ситуацію), то військова частина повинна була прийняти або неприйняти його.

Також Романенко озвучив версію, за якої ракету могли передавати із заводу Росії, а з нею виникла якась несправність, у такому випадку військова частина могла її повернути назад.

«Але вони кажуть, може бути таке: оскільки цього обліку немає, а з цих пір її на території не було, то коли передавали наприклад із заводу, то виникла несправність. Якщо несправна, то частина не приймає, і завод замість тієї ракети міг дати іншу: сам повернув – сам усунув недоліки і відправив у інше місце, інше місце було на території Росії. Може бути і така версія», — сказав Романенко.

Як повідомляв УНІАН, у презентованих Міноборони РФ документах на зенітну ракету комплексу "Бук", з якої був збитий пасажирський літак МН-17, журналісти виявили помилку. Зокрема, у документах російського Міноборони по ракеті виявили розбіжності в датах.