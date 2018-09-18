У нових вигадках Росії про катастрофу МН-17 виявили явну помилку (фото)

У документах російського Міноборони по ракеті, яка збила літак, виявили розбіжності в датах.

У презентованих Міноборони РФ документах на зенітну ракету комплексу "Бук", з якої був збитий пасажирський літак МН-17, журналісти виявили помилку.

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Як повідомляє "Нова газета", копію документа на «Бук» завірили майже на рік раніше підписання оригіналу.

У документі, згідно з правилами відновлення оригіналів, визначеним ДСТУ, стоять позначки особи, відповідальної за заповнення. В даному випадку відповідальною була робітниця з прізвищем Дмитрієва. У документі щонайменше на чотирьох аркушах є її прізвище і підпис, а також дата заповнення: 14 січня 1986 року.

При цьому, в цьому ж формулярі зазначено, що ракета була виготовлена 24 грудня 1986 року.

«Виходить, відповідальна Дмитрієва виготовила копію документа на готовий виріб майже за рік до його виробництва?», – підкреслюється в матеріалі.

Як пише видання, цей факт породжує питання: хто і коли міг втрутитися в створений Дмитрієвою документ, який, «ймовірно, не мав відношення до ракети, випущеної по «Боїнгу».

У цьому контексті звертає на себе увагу і почерк заповнювача другого документа — «зведеної відомості на виріб». «Очевидно, її заповнює одна людина: автор в особливій стилістиці виписує цифру 2, щоразу виводячи петлю нагорі і внизу. При цьому в змісті відомості, де єдиний раз вказаний серійний номер ракети — 8868720, цифра 2 виписана інакше. Також помітно, що при написанні останніх двох цифр використовувалася більше світла туш», – зазначає «Новая газета».

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Міністерстві оборони РФ заявили, що ракета, яка атакувала літак рейсу МН17, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії. В оборонному відомстві стверджували, що ракету було виготовлено на Долгопрудненському машинобудівному виробничому об'єднанні у 1986 році і в грудні того ж року направлено до 223-ї зенітно-ракетної бригади в м. Теребовля Тернопільської області.

У відповідь Спільна слідча група у складі представників України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії з розслідування катастрофи літака заявила, що готова вивчити нові «докази» Росії у справі про збиття літака.

Довідка УНІАН. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.