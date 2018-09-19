Порошенко переконаний, що завтра ВР підтримає зміни до Конституції щодо закріплення курсу до НАТО і ЄС

3 вересня у Верховній Раді був зареєстрований президентський проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору).

Президент України Петро Порошенко переконаний, що завтра Верховна Рада підтримає законопроект змін до Конституції щодо закріплення стратегічного курсу держави до НАТО і Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні у своєму вступному слові під час відкриття 25-го Форуму видавців у Львові.

«Я переконаний, що завтра ВР підтримає мої президентські конституційні зміни , де ми закріпимо шлях розвитку нашої держави, цей цивілізаційний вибір, як європейський, так і євроатлантичний. Ми закріпимо його в нашій Конституції, розпочавши цей процес саме завтра», - заявив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 3 вересня у Верховній Раді був зареєстрований президентський проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» (№ 9037). Метою змін є законодавче закріплення в Основному Законі незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО.

Законопроектом також пропонується виключити з Конституції положення, що передбачає використання військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів.

18 вересня Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту включити до порядку денного сесії даний законопроект.

Планується, що парламент розгляне ці зміни 20 вересня.