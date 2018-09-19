Парубій підписав закон про збільшення кількості членів ЦВК

Перед цим парламент не підтримав постанови, якими скасовувалося рішення про ухвалення даного закону.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій в сесійній залі підписав закон, яким збільшується кількість членів Центральної виборчої комісії, і передає його на підпис президенту.

Як передає кореспондент УНІАН, спікер ВР підписав закон «Про внесення зміни до статті 6 закону України «Про Центральну виборчу комісію» після того, як депутати не підтримали три постанови про скасування відповідного рішення парламенту від 18 вересня.

За постанову про скасування закону, яка була внесена депутатами з "Опозиційного блоку" Ігорем Шурмою та Михайлом Папієвим, проголосував лише 21 депутат (при необхідних мінімум 226 – УНІАН).

За проект постанови, яким також пропонувалося скасувати вчорашнє рішення, і автором якого є народний депутат України Альона Шкрум із фракції «Батьківщина», проголосували лише 42 народних депутати.

За проект постанови депутатів із "Опозиційного блоку" Олександра Долженкова і Миколи Скорика проголосували лише 26 народних депутатів.

Долженков заявив, що проект постанови, автором якого він є, не розглядався на засіданні Регламентного комітету сьогодні, тому парламент не мав права розглядати його без рішення комітету.

Парубій зазначив на засіданні парламенту, що даний закон необхідний, щоб розблокувати процес оновлення Центральної виборчої комісії.

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Він закликав депутатів із фракції «Батьківщина» не підтримувати позицію депутатів "Опозиційного блоку", представники якого під час Майдану і під час роботи минулого парламенту виступали проти демократичних сил. «Вони вбивали наших хлопців на Майдані – не будьте з ними солідарними», - зазначив голова ВРУ і додав, що «їхній інтерес зрозумілий – це вказівка Путіна, вказівка Кремля – лишити старі інституції».

Після цього Парубій підписав закон.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада ухвалила закон про збільшення кількості членів Центральної виборчої комісії з 15 до 17 осіб. Він голосувався одразу в першому читанні та в цілому.

Депутати заявляли, що закон ухвалюється із порушенням Регламенту ВР, оскільки має бути термін для внесення альтернативних законопроектів, а тому може бути оскаржений в Конституційному суді, і тоді результати президентських і парламентських виборів можуть бути поставлені під сумнів.

Координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська назвала “дещо некоректним” збільшення кількості членів ЦВК до 17 осіб, оскільки через таку кількість членів Центрвиборчкому виникає питання щодо визначення кворуму на засіданнях комісії.

Депутат Михайло Папієв із фракції «Опозиційний блок» заявив, що фракція звернеться до Конституційного суду України з приводу неконституційності і порушення процедури при ухваленні закону.