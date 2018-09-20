Порошенко підтримав ідею розроблення закону про реєстрацію агентів впливу Росії

Президент вважає, що такий закон не вплине негативно на громадянське суспільство, ЗМІ та не порушить свободу слова.

Президент України Петро Порошенко підтримує ідею розроблення законопроекту про реєстрацію агентів впливу держави-агресора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні парламенту, виступаючи зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Він наголосив, що в Україні все ще діє “мережа російської агентури, яка бере під контроль медіа, плодить незалежні громадські організації — вони дійсно незалежні, але вони незалежні від України і підконтрольні Кремлю й роздмухують антиукраїнські, антиєвропейські та антиамериканські настрої”.

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“Підтримую ідею законопроекту про реєстрацію агентів впливу держави-агресора - Російської Федерації”, - наголосив Порошенко.

Він вважає, що такий закон не вплине негативно на громадянське суспільство, ЗМІ та не порушить свободу слова.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак заявив, що фракція ініціює розробку й ухвалення законопроекту про реєстрацію іноземних агентів, що має стати запобіжником від впливу Кремля на вибори в Україні.