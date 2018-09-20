Верховна Рада звільнила 13 членів ЦВК

Постановою передбачається звільнення членів ЦВК у зв’язку із закінченням строку повноважень.

Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії (№ 4789-д).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 278 народних депутатів із 358, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачається у зв’язку із закінченням строку повноважень звільнити з посади членів Центральної виборчої комісії Тамару Астахову, Юрія Данилевського, Ігоря Жиденка, Тетяну Лукаш, Андрія Магеру, Олександра Осадчука, Михайла Охендовського, Броніслава Райковського, Жанну Усенко-Чорну, Олександра Чупахіна, Юлію Швець, Олександра Шелестова та Валерія Шелудька.

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Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 5 лютого вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК 14 кандидатур. Однак народні депутати не змогли домовитись про голосування за призначення нових членів ЦВК. 7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому давно сплинув.

Відповідно до пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституції, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

5 липня парламент відмовився розглядати рішення про оновлення складу ЦВК, оскільки ряд фракцій заявили, що їхні кандидатури не враховані або ж більшість кандидатів до ЦВК перебувають під впливом Адміністрації президента.

18 вересня ВР ухвалила закон про збільшення кількості членів ЦВК з 15 до 17 осіб, який голосувався одразу в першому читанні та в цілому.

Депутати заявляли, що закон ухвалюється із порушенням Регламенту ВР, оскільки має бути термін для внесення альтернативних законопроектів – тому документ може бути оскаржено в Конституційному суді, і тоді результати президентських і парламентських виборів можуть бути поставлені під сумнів.

20 вересня Прошенко підписав закон про розширення складу ЦВК.