Порошенко підписав закон про збільшення кількості членів ЦВК

Відтепер Центрвиборчком має складатися із 17 членів.

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким збільшується кількість членів Центральної виборчої комісії з 15 до 17 членів.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Документ про внесення відповідних змін до ст. 6 закону "Про Центральну виборчу комісію" з підписом президента було повернуто в парламент 19 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня ВР ухвалила закон про збільшення кількості членів ЦВК з 15 до 17 осіб, який голосувався одразу в першому читанні та в цілому.

Депутати заявляли, що закон ухвалюється із порушенням Регламенту ВР, оскільки має бути термін для внесення альтернативних законопроектів – тому документ може бути оскаржено в Конституційному суді, і тоді результати президентських і парламентських виборів можуть бути поставлені під сумнів.

Координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська назвала “дещо некоректним” збільшення кількості членів ЦВК до 17 осіб, оскільки через таку кількість членів Центрвиборчкому виникає питання щодо визначення кворуму на засіданнях комісії.

Депутат Михайло Папієв із фракції «Опозиційний блок» заявив, що фракція звернеться до Конституційного суду України з приводу неконституційності і порушення процедури при ухваленні закону.