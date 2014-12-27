На Донеччину прибув "гумконвой" з Абхазії, про вміст якого нічого не відомо

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на терористів «Донецької народної республіки».

Як повідомляв УНІАН, Росія направила на окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу вже 10 так званих «гуманітарних конвоїв», останній - 21 грудня.

У РНБО України заявляли, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Читайте такожУ складі вчорашнього "гумконвою" РФ було 16 бензовозів – ОБСЄЗа даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись в РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання та вугілля, а також тіла вбитих в Україні російських солдатів.