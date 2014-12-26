Росія своїми "гумконвоями" порушує міжнародне право - Московський Червоний Хрест

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив очільник Московського міського відділення Російського Червоного Хреста Ігор Трунов.

"Десять конвоїв абсолютні вірно розцінили (західні країни і українська влада називають такі конвої вторгненням - УНІАН). Мені не хочеться кидати камінь в город наших структур, нашої держави, я законослухняний громадянин Росії. Але є міжнародне право. Що таке МНС - воєнізована структура російської держави. Як воєнізована структура потрапила на територію чужої держави? Не важливо якої, самопроголошеної чи це Україна - це чужа держава, це не Росія", - сказав Трунов.

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"Вона (окупована територія - УНІАН) суб'єкт міжнародного гуманітарного права - ні. Вона регламентована якоюсь конвенцією - ні. Тоді що це? Це вторгнення, це порушення, цього робити не можна", - наголосив він.

За словами Трунова, він розділяє занепокоєння міжнародного співтовариства і української влади щодо вантажів, які доставляються цими російськими "гумконвоями" на окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу. Зокрема, він відзначив, що в першу чергу це стосується поставок зброї та боєприпасів бойовикам на сході України під виглядом гуманітарної допомоги.

"Подвійне призначення, зброя - неприпустимі речі. Ми не маємо гуманітарні вантажі піддавати сумніву. Тому, природно, легітимна допомога - вона передбачає відсутність товарів подвійного призначення, як мінімум. А те, про що ми говоримо, - це непряме порушення міжнародного гуманітарного права, тобто, швидше за все, привезли зброю", - відзначив він.

Водночас Трунов відзначив, що першим і єдиним легітимним гуманітарним конвоєм із Росії на схід України є партія вантажів, яка була доставлена Московським Червоним Хрестом у взаємодії з Луганським відділенням Червоного Хреста за підтримки МНС РФ. Зокрема, цю гуманітарну допомогу 20 грудня до Луганська привезли 15 вантажівок. За словами Трунова, вони доставили 80 тонн продовольства, а також дезінфікуючих засобів і медичних виробів, розвантаження здійснювалося на складах Луганської медичної академії.

"Там ще перебувають 2 наших співробітника, які контролюють розподіл. Наша мета була 5 дитячих будинків на території Луганська і безплатні їдальні на території церков і монастирів, де безплатно годують соціально незахищених", - пояснив він.

За словами Трунова, перш ніж відправити цю гуманітарну допомогу до Луганська, Московське відділення Червоного Хреста підписало відповідну угоду "про горизонтальні відносини" з Луганським Червоним Хрестом.

При цьому він відзначив, що МЧХ є суб'єктом міжнародного гуманітарного права, а МНС має право безмитно вивозити вантажі з території Росії.

"Наш гуманітарний конвой був першим легітимним з погляду міжнародного гуманітарного права. І ми єдиний на сьогоднішній день легітимний конвой відповідно до російських норм права і міжнародних норм права", - наголосив Трунов і відзначив, що Московський Червоний Хрест виступає лише за легітимні поставки гуманітарної допомоги нужденним на сході України.

Разом з тим Трунов повідомив, що вся колону йшла у супроводі МНС РФ. Як він пояснив, російську митницю не можна подолати безмитно Червоному Хресту або якийсь іншій добродійній структурі. Єдиним суб'єктом в Росії, який може це зробити безмитно, є МНС РФ.

"Тому у нас угода з МНС, і ми спільно з ними їхали. Як тільки колона перетинає російський кордон, МНС РФ стає нелегітимним, а легітимний лише Червоний Хрест з позиції міжнародного гуманітарного права, тому що це регламентується конвенцією. Ми суб'єкт, ми підпадаємо під всі конвенції, під всі додаткові протоколи, і вся колону йде під нашими прапорами. А оскільки у нас є угода з українським (Луганським) Червоним Хрестом, вони стояли, зустрічали нас на кордоні, де ми передали їм вантажівки", - пояснив він.

Крім того, Трунов стверджує, що на українсько-російському кордоні представники ОБСЄ і українські прикордонники доглянули вантаж і зафіксували цей «гумконвой» як колону Червоного Хреста.

"Ось це з позиції закону абсолютно правильно. Все решта - це незрозуміло що, і як воно туди проникає? Особливо якщо дивитися з позиції російського права. Все, що було до цього, викликає питання, і я згоден з побоюваннями міжнародного співтовариства", - відзначив він.

Другий гуманітарний конвой МЧХ планує відправити до Донецька вже 15 січня.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня більш як 180 вантажівок десятого російського «гумконвоя» прибули до Донецька і Луганська. У складі цієї колони до Луганська Московське відділення Червоного Хреста також доставило «гуманітарну допомогу».

У РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі устаткування і вугілля, а також тіла убитих в Україні російських солдатів.

24 грудня в МЗС України заявили, що розглядають конвой Московського відділення Червоного Хреста в одній площині з сумно відомими серійними «гуманітарними конвоями».

За словами прес-секретаря МЗС України Євгена Перебийніса, українська сторона не одержувала ніякого повідомлення про цей конвой, не погоджувала його і не має жодної інформації про вміст його вантажу.

За його словами, про неузгодження «московського конвою» і своє незалучення до нього МЗС України проінформував Міжнародний комітет Червоного Хреста зі штаб-квартирою в Женеві та Національне товариство Червоного Хреста України.