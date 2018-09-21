До Генпрокуратури надійшло подання на зняття депутатьської недоторканності з Мосійчука

Генпрокурор внесе подання до парламенту, якщо документ "виконаний правильно".

До Генеральної прокуратури України від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшло подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата України від фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

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"До Генеральної прокуратури надійшло подання від САП на нардепа Мосійчука. Генеральний прокурор це подання передав в Управління правового забезпечення для надання правової оцінки цьому документу", – уточнив він.

За його словами, генпрокурор внесе подання до парламенту, якщо документ "виконаний правильно".

"Якщо він виконаний правильно, з усіма вимогами, то генеральний прокурор буде його подавати до Верховної Ради. Якщо там є якісь недоопрацювання, воно буде повернуте назад в САП для відповідного дооформлення", - пояснив Лисенко.

Водночас він зауважив, що в нього відсутня інформація, якого саме кримінального провадження стосується це подання.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням ГПУ дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції. Того дня у парламенті було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На ньому йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

18 вересня того ж року Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада.

Вищий адмінсуд України 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до ВР про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

ВР оскаржила у Верховному суді рішення Вищого адмінсуду щодо Мосійчука.

10 травня 2016 року Мосійчук заявив, що Верховний суд підтвердив незаконність постанови Верховної Ради про його затримання і арешт.

25 жовтня Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяв "найближчим часом" скерувати до парламенту ще одне подання про надання дозволу на притягнення Мосійчука до кримінальної відповідальності за новим епізодом. Він нагадав про недотримання процедури під час надання парламентом згоди на притягнення Мосійчука до кримінальної відповідальності. У відповідь депутат назвав провокацією інформацію щодо нових епізодів у його справі.

7 лютого 2017 року Головне слідче управління ГПУ проводило обшуки у депутата Мосійчука та в його адвоката Андрія Мамалиги. Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що обшуки не пов'язані з політичною діяльністю депутата.

6 липня Луценко не виключав, що восени до парламенту може бути внесено нове подання на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука. 11 липня Мосійчук заявив, що готовий до можливого внесення подання й висловив бажання "показати кіно".

22 грудня Мосійчук заявив, що НАБУ проводило обшуки в його друзів та помічників.

Як повідомляв УНІАН, Луценко вніс до Ради подання на зняття недоторканності з депутатів Вілкула, Дунаєва і Колеснікова.