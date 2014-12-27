Порошенко та Меркель обговорили міжнародну фінансову допомогу для України

Питання міжнародної економічної допомоги для України обговорили під час сьогоднішньої телефонної розмови президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Сторони погодились, що якнайшвидше погодження нової програми Міжнародного валютного фонду допоможе врегулювати економічну ситуацію в Україні, а також сприятиме надходженню допомоги від інших міжнародних донорів, повідомляє прес-служба глави держави.

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Також Порошенко і Меркель не залишили поза увагою ситуацію на Донбасі.

Президент України повідомив про звільнення 150 українських заручників, яким зараз надають необхідну допомогу. Він також запевнив, що українська влада продовжує докладати всіх зусиль для звільнення інших українців, які досі перебувають у полоні.

«Порошенко розповів про успішне доправлення першої частини українського гуманітарного вантажу, сформованого за його ініціативою для мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей. Мова йде про допомогу для сиріт, будинків людей похилого віку та інших закладів для людей з особливими потребами», - зазначаєтья у повідомленні.

Порошенко та Меркель наголосили, що задля мирного врегулювання всі сторони повинні виконати всі пункти Мінських домовленостей, насамперед, закрити кордон, вивести війська та вийти на лінію розмежування, наголосили у президентській прес-службі.