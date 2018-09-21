Ситник стверджує, що не попереджав Омеляна про обшук

При цьому він підтвердив, що мав розмову з Омеляном з приводу зловживань в «Укрзалізниці».

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що не попереджав підозрюваного у незаконному збагаченні міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про обшук у його помешканні.

Про це Ситник сказав в інтерв’ю телеканалу UA: Перший.

«Контакти у мене з ним (Омеляном – УНІАН) були, але я його не попереджав», - зазначив директор НАБУ.

Водночас він підтвердив, що мав розмову з Омеляном з приводу зловживань в «Укрзалізниці».

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Як повідомляв УНІАН, 13 вересня співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, користуванні або придбанні машини для брата та недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 мільйонів гривень офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 мільйони гривень.

Також в НАБУ стверджують, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

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Омелян порівняв кримінальне провадження, відкрите щодо нього за підозрою у незаконному збагаченні, з боротьбою "з бабцями в підземних переходах" і заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.

14 вересня Солом'янський районний суд м. Києва обрав Омеляну запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Згідно з рішенням, поручителями виступили міністр молоді та спорту Ігор Жданов та народний депутат України (фракція "Народний фронт") Федір Бендюженко.

На Омеляна також покладено низку процесуальних обов'язків: прибуття за першою вимогою до детективів НАБУ; повідомлення детективів про зміну свого місця проживання чи роботи; утримання від спілкування зі свідками. При цьому міністру необхідно було здати на зберігання паспорти, зокрема, закордонний.

20 вересня Омелян заявив, що про обшук у нього вдома його попередив директор НАБУ Ситник.

21 вересня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що відкрили провадження для розслідування можливого попередження Ситником Омеляна про обшук.