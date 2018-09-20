Омелян заявив, що голова НАБУ Ситник попередив його про проведення обшуку

За словами міністра інфраструктури, про арешт свого майна він дізнався зі ЗМІ.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, підозрюваний у незаконному збагаченні, заявляє, що про обшук у нього вдома його попередив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Омелян заявив журналістам перед допитом у НАБУ. "Про обшук мене попереджав пан Ситник особисто", - сказав міністр.

За словами Омеляна, попри те, що він знав про проведення слідчих дій у нього вдома, він не готувався до обшуку, а про арешт свого майна дізнався зі ЗМІ.

Також міністр інфраструктури зауважив, що це майно - "квартира площею 60 квадратних метрів".

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Як повідомляв УНІАН, 13 вересня співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозра в незаконному збагаченні, користуванні або придбанні машини для брата та недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Також в НАБУ стверджують, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Омелян порівняв кримінальне провадження, відкрите щодо нього за підозрою у незаконному збагаченні, з боротьбою "з бабцями в підземних переходах" і заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.

14 вересня Солом'янський районний суд Києва обрав Омеляну запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Згідно з рішенням, поручителями виступили міністр молоді та спорту Ігор Жданов та народний депутат України (фракція "Народний фронт") Федір Бендюженко.

На Омеляна також покладено низку процесуальних обов'язків: прибуття за першою вимогою до детективів НАБУ; повідомлення детективів про зміну свого місця проживання чи роботи; утримання від спілкування зі свідками. При цьому міністру необхідно було здати на зберігання паспорти, зокрема, закордонний.