Мосійчук про подання на зняття недоторканості: це помста за мою діяльність та тиск на Ляшка

Мосійчук також повідомив, що ще не ознайомився із поданням на зняття депутатської недоторканності, оскільки воно "ще не надійшло у парламент і взагалі нікуди не надійшло".

Нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук вважає помстою подання на зняття із нього депутатської недоторканності, яке вніс у Генпрокуратуру керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Я думаю, що це помста за мою професійну і політичну діяльність. Крім того, це політичний тиск на нашого лідера Олега Ляшка", — заявив політик, передає «Обозреватель».

"У мене є цьому підтвердження — вчора детектив Дух, який нібито розслідує цю справу, під час суду, в якому брала участь моя адвокат, сказав їй, що, за їхніми даними, Олег Ляшко перебуває на другому місці в президентському рейтингу, і по радикалах вони ще будуть працювати й працювати. Ось як я це пояснюю", — підкреслив нардеп.

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Мосійчук також повідомив, що ще не ознайомився із поданням на зняття депутатської недоторканності, оскільки воно "ще не надійшло у парламент і взагалі нікуди не надійшло".

Депутат запевнив, що не знає про формальні причини таких дій САП: "Я не знаю, які там матеріали. Вони лише цікавилися: що їдять мої собаки, який гній у свиней, яких я вирощував на Полтавщині. Вони цікавилися моїми друзями, моєю тещею. Але мене і дружину ніхто не допитував".

"Думаю, це вигадка, фейк, качка, спрямована на політичний тиск на нашого лідера Олега Ляшка. Такий самий фейк поширювався проти Ляшка, а потім вони сказали "щось там не так", а у людей осад залишився. Тиждень тому вони так само поширювали інформацію про позбавлення недоторканності Ляшка, але виявилося, що це маячня і ніяких матеріалів немає", — заявив він.

Мосійчук також зазначив, що матеріали щодо його справи "цинічно" передали 17 вересня — "день, коли три роки тому мене заарештували за сфальсифікованим звинуваченням генпрокурора Шокіна в парламенті".

"Я став "чорним лебедем" для Шокіна, і так само це закінчиться для Ситника", — пообіцяв нардеп.

"Я нікуди не втечу, мене тричі заарештовували, і я завжди боровся за правду й справедливість", — завершив він.

Раніше в коментарі УНІАН речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що до Генеральної прокуратури України від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшло подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата України від фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука.