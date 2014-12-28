Мітингувальники намагалися прорватися в будівлю Верховної Ради

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління (ГУ) МВС в місті Києві, в результаті зіткнення ніхто не постраждав.

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Міліція закликала учасників зборів не піддаватися на провокації окремих громадян і не порушувати громадський правопорядок.

"Правоохоронні органи в черговий раз закликають організаторів та учасників масових заходів проводити акції виключно у правовому полі із дотриманням вимог чинного законодавства, вести себе цивілізовано, толерантно ставитися один до одного, не піддаватися на можливі провокації і не створювати конфліктних ситуацій, а також сприяти працівникам міліції у виконанні їх функцій щодо охорони правопорядку", - наголошується в повідомленні.

Особи, винні у порушенні вимог чинного законодавства, будуть нести адміністративну або кримінальну відповідальність, зазначили в ГУ МВС в місті Києві.

Поки працівники столичної міліції не зафіксували грубих порушень громадського порядку з боку мітингувальників біля стін Верховної Ради.