Меркель закликала РФ докласти більше зусиль для припинення конфлікту на Донбасі

Про це повідомляє Agence France-Press з посиланням на представника федерального уряду Крістіану Вирц.

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Як заявила канцлер у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, яка відбулася ввечері в суботу, ситуація на Донбасі може стабілізуватися лише в тому випадку, якщо будуть дотримуватися домовленості про припинення вогню. На думку канцлера, Москва «повинна використовувати свій вплив на сепаратистів для досягнення цієї мети».

Ангела Меркель привітала обмін полоненими між сторонами конфлікту, водночас висловивши жаль, що ще одна запланована зустріч контактної групи в Мінську в п'ятницю так і не відбулася.

Як повідомляв УНІАН, в результаті переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську,відбувся обмін полоненими. Українська сторона передала бойовикам 225 осіб. Бойовики в свою чергу повернули Україні 146 військовослужбовців