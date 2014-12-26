Цеголко: з полону бойовиків звільнені 146 українців (відео)
20:11, 26 грудня 2014Суспільство
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Голова СБУ Валентин Наливайченко доповів президенту Петру Порошенку про звільнення з полону 146 українців.
Цеголко розповів, скільки звільнили полонених / twitter.com/banderenko
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.
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"Тільки що голова СБУ доповів президенту про звільнення 146 українців. Ще 4 полонених у СБУ чекають звільнення завтра. Всі вони зможуть зустріти Новий рік і Різдво з сім'ями", - написав він.
Найбільший обмін полоненими відбувся сьогодні в зоні АТО
Як повідомляв УНІАН, 25 грудня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що на переговорах у Мінську 24 грудня бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на своїх 225.
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