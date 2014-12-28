Завтра в Донецьку відбудеться зустріч спільного центру з контролю за припиненням вогню

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив спікер Генштабу збройних сил Владислав Селезньов. Ініційована українською стороною зустріч запланована на 10.00.

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"Зустріч за участю представників української складової спільного центру, російської складової, а також представників тих територій, які нині перебувають не під контролем України. Мова йде про самопроголошену "ДНР"",- зазначив він.

За словами Владислава Селезньова, переговори будуть проходити в контексті дотримання мінських угод. "Що саме буде вирішено, які рішення будуть прийняті, проінформують представники переговорного процесу вже за результатами цієї зустрічі",- зазначив він.

За його словами, аналогічна зустріч також запланована на 31 грудня в Луганську.