Станом на 23.45 засідання ВР після оголошеної перерви до 23.30 так і не поновилося
23:52, 28 грудня 2014Політика
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Станом на 23.45 засідання Верховної Ради України після оголошеної перерви до 23.30 так і не поновилося.
Станом на 23.45 засідання ВР після оголошеної перерви до 23.30 так і не поновилося / Фото УНІАН
Як передає кореспондент агентства УНІАН, у сесійній залі немає керівництва парламенту, а депутатів там перебуває близько двох третин.
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