Станом на 23.45 засідання ВР після оголошеної перерви до 23.30 так і не поновилося

Станом на 23.45 засідання Верховної Ради України після оголошеної перерви до 23.30 так і не поновилося.



Як передає кореспондент агентства УНІАН, у сесійній залі немає керівництва парламенту, а депутатів там перебуває близько двох третин. Читайте такожРада оголосила перерву до 23.30, "щоб не було дискусій у залі"

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