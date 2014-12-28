Станом на 23.45 засідання ВР після оголошеної перерви до 23.30 так і не поновилося

23:52, 28 грудня 2014
Політика
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Станом на 23.45 засідання Верховної Ради України після оголошеної перерви до 23.30 так і не поновилося.

Рада 28 12 14 / Фото УНІАН


Як передає кореспондент агентства УНІАН, у сесійній залі немає керівництва парламенту, а депутатів там перебуває близько двох третин.

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