Юристи Порошенка відреагували на новий офшорний скандал за участі Roshen

Юридична фірма Avellum, яка є радником президента України Петра Порошенка, називає безпідставними звинувачення у спробі мінімізації податків під час реструктуризації президентської кондитерської корпорації Roshen, що була передана в "сліпий траст".

Про це йдеться у заяві Avellum щодо журналістського розслідування Paradise Papers («Документи з райських островів»), розміщеній на сайті компанії.

«5 листопада 2017 року було опубліковано серію матеріалів «Слідство:Інфо», у яких наведено інформацію про Avellum та нашу співпрацю з юридичною фірмою Appleby. На нашу думку, ці матеріали містять маніпулятивні твердження, що не підтверджені фактами, та не наводять об’єктивного відображення позиції фірми, викладеної у відповідь на запит «Слідство:Інфо», - йдеться в заяві.

Юристи зазначають, що дійсно, як зазначено у процитованих «Слідство:Інфо» матеріалах, першочерговою задачею для розроблення міжнародної холдингової структури для корпорації Roshen було забезпечення продажу корпорації Roshen у разі, якщо це буде можливо відповідно до комерційних умов.

«Саме тому розроблена структура, що обговорювалася з Appleby, має ознаки підготовки корпорації Рошен до продажу», - сказано в заяві.

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Avellum підкреслює, що окремі способи продажу корпорації Roshen, які розглядалися, не могли бути здійснені без міжнародної холдингової структури. Зокрема, мова йде про здійснення первинного публічного розміщення акцій (IPO) корпорації Roshen на іноземній біржі або продаж міжнародній публічній корпорації.

У юрфірмі наголошують, що міжнародна холдингова структура, розроблена для здійснення операції з продажу корпорації Roshen, повинна була забезпечити уникнення подвійного оподаткування з метою того, щоб усі податки повною мірою було сплачено саме в Україні, а не за кордоном.

«У разі продажу корпорації Roshen усі кошти були би перераховані кінцевому власнику в Україну, задекларовані та з них було би сплачено усі податки. Так само як сьогодні усі податки корпорація Roshen сплачує і надалі буде сплачувати в Україні. Саме про це ми зазначили у відповіді «Слідство:Інфо» від 27 жовтня 2017 року. Журналісти повністю проігнорували цю важливу інформацію і не висвітлили її у сюжеті. Ми вважаємо цей факт, а також висновок і заголовок статті щодо мети створення структури, маніпулятивними і тенденційними», - заявляють в Avellum.

Юристи додають, що оскільки продати корпорацію Roshen було неможливо через комерційні обставини, було ухвалено рішення передати корпорацію у “сліпий траст” відповідно до міжнародних стандартів. Управляючий “сліпого трасту” підтвердив, що траст відповідає міжнародним стандартам.

«У зв’язку з передачею корпорації Рошен у довірче управління респектабельній міжнародній банківській групі Rothschild, Петро Порошенко не має повноважень на здійснення контролю за процесом пошуку покупців чи переговорним процесом щодо продажу корпорації Рошен чи будь-яких її частин. Зазначене питання повністю належить до компетенції та повноважень Rothschild», - йдеться в заяві.

Крім того, зазначається, що «без створення міжнародної холдингової структури передача корпорації Roshen у “сліпий траст” була б неможливою або юридично дефектною».

«Україна не є стороною Гаазької конвенції 1985 року про право застосоване до трастів та їх визнання, тому передача корпорації Roshen в траст без створення міжнародної корпоративної структури була би недійсною з точку зору українського права», - наголошується у заяві.

Також у Avellum підкреслюють, що компанії міжнародної холдингової структури до передачі корпорації Roshen у “сліпий траст” не мали банківських рахунків, тому будь-які заяви про порушення валютного законодавства чи перерахування готівкових коштів з України при створенні міжнародної холдингової структури є безпідставними домислами.

Крім того, юристи зауважують, що відмова юридичної фірми Appleby від участі у реалізації проекту була пов’язана саме з агресією Російської Федерації проти України та готовністю президента України надати жорстку відповідь на незаконні дії військових підрозділів Російської Федерації. «Таке рішення, прийняте фірмою Appleby, не може розглядатися як свідчення застережень щодо транзакції як такої», - зауважили в юрфірмі.

Як відомо, 5 листопада було опубліковано журналістське розслідування «Центру розслідування корупції та організованої злочинності» (OCCRP) і «Слідство:Інфо», згідно з яким метою перебудови структури президентської кондитерської корпорації Roshen і створення офшорних компаній була нібито мінімізація податків, а не передача компанії в "сліпий траст".

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня журналісти «Центру з дослідження корупції та організованої злочинності» оприлюднили результати розслідування, згідно з яким президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це в свої майнові декларації. Так, за інформацією журналістів OCCRP, у серпні 2014 року, в розпал кровопролитних боїв на сході України, включаючи бої за Іловайськ, Порошенко заснував офшорну холдингову компанію - Prime Аssets Partners Ltd - для того, щоб перевести свій бізнес в юрисдикцію Британських Віргінських островів (БВО). Ця офшорна структура стала власником ще двох компаній - на Кіпрі й у Голландії. Обидві фірми були зареєстровані також у 2014 році - у вересні та грудні. За інформацією журналістів, такий крок дозволив Порошенку уникнути сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, в першу чергу корпорації Roshen.

Водночас, фінансові радники Порошенка підкреслили, що насправді Roshen передана в траст, і президент не має відношення до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу. Зокрема, Макар Пасенюк, керуючий директор ICU, який є фінансовим радником Порошенка, заявляв, що договір трасту був підписаний у січні 2016 року. Договір безстроковий, і він прив'язаний лише до часу перебування Порошенка на посаді президента. За словами Пасенюка, траст виявився єдино можливим інструментом, що дозволяє главі держави передати належні йому активи в управління або для подальшого продажу. При цьому Пасенюк зазначив, що українське законодавство саме по собі не дозволяє створити структуру трасту, що представляє собою договір про управління. І тому було ухвалено рішення створити більш зрозумілу структуру. Для реалізації механізму передачі в траст були зареєстровані кілька компаній, у тому числі офшорна компанія Prime Аssets Partners Ltd.

У свою чергу, юристи компанії Avellum, що також є радником Порошенка, підкреслили, що офшорна компанія була з принципових міркувань зареєстрована на президента. Але оскільки статутні фонди іноземних компаній не оплачувалися, а акції не мали номінальної вартості, вони не підлягали декларуванню згідно з українським законодавством. Водночас, як тільки в Україні набуде чинності норма про електронне декларування, всі чиновники повинні будуть подати відомості про доходи за 2015 рік відповідно до нових вимог. І ось тоді відомості (про офшорну компанію - УНІАН) у декларації необхідно буде вказати.

***Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг її виробництва становить 450 тисяч тонн у рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.