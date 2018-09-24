Порошенко вперше відреагував на напад на активіста в Одесі

У зв’язку з нападом президент провів телефонні розмови з генеральним прокурором Юрієм Луценком та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Президент України Петро Порошенко вперше відреагував на напад на активіста Олега Михайлика в Одесі на фоні того, що напади активістів у цьому місті протягом останніх місяців почастішали.

Порошенко зателефонував в лікарню, щоб дізнатися про стан активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика, на якого скоєно напад. Як повідомили у прес-службі глави держави, президент, який уже відбув із візитом до Сполучених Штатів Америки, зателефонував головному лікарю Міської клінічної лікарні №1 міста Одеса Євгену Григор’єву та поцікавився станом здоров’я Михайлика.

«Головний лікар проінформував президента про стан здоров’я постраждалого від нападу Олега Михайлика. Петро Порошенко подякував лікарям за проведену роботу та надану активістові допомогу», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Одесу вилетіла посилена група правоохоронців через новий напад на активістів - Луценко

Також, зазначили у прес-службі, президент провів телефонні розмови з генеральним прокурором Юрієм Луценком та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. «Керівники відомств проінформували главу держави про хід розслідування та про посилення складу слідчої групи першим заступником голови Національної поліції В’ячеславом Аброськіним, який нині веде розслідування в Одесі. Вони повідомили, що буде проведено координаційну нараду з питань боротьби зі злочинністю, і президента буде поінформовано про її результати», - зазначили вони.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня в поліцію надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він отримав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітини. За даними медиків, стан потерпілого наразі стабільний, але кулю, що застрягла в грудній клітці, вирішено поки що не витягувати.

Правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на громадського діяча. Перша версія пов'язана з громадською діяльністю, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег» (активіст очолював громадську організацію «Захист прав інвесторів новобудов і власників житла «Праве діло», яка, домагаючись завершення будівництва об'єкта, проводила акції протесту). Третя версія пов'язана з авторинком «Успіх» - громадський діяч активно виступав проти нових власників ринку. Четверта версія - особистісні стосунки, п'ята - злочин скоєно невстановленими особами з хуліганських спонукань.

Генпрокурор Луценко повідомив, що у зв’язку з нападом посилена група правоохоронців з Києва вилетіла до Одеси.