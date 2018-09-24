Поліція розглядає п'ять версій замаху на активіста Михайлика

За даними поліції, в Михайлика стріляли один раз, гільзу на місці події не виявили. Це дає підстави вважати, що зловмисник стріляв із пістолета системи Наган.

В Одесі правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на відомого громадського діяча, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика, який 22 вересня дістав тяжке вогнепальне поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив начальник регіонального головного управління Нацполіції Дмитро Головін.

За його словами, перша версія пов'язана з громадською діяльністю Михайлика, друга - з незавершеним будівництвом житлового комплексу «Золотий берег». Зокрема, Михайлик очолював громадську організацію «Захист прав інвесторів новобудов і власників житла «Праве діло», яка, домагаючись завершення будівництва об'єкта, проводила акції протесту.

Третя версія, як зазначив Головін, пов'язана з авторинком «Успіх» - громадський діяч активно виступав проти нових власників ринку.

«Четверта версія - особистісні стосунки, п'ята - злочин скоєно невстановленими особами з хуліганських спонукань», - сказав Головін.

Він також відзначив, що невідомий стріляв у Михайлика один раз, а гільзу на місці події не виявили. Даний факт дає підстави вважати, що зловмисник стріляв із пістолета системи Наган. Щодо калібру - висновки будуть зроблені після проведення відповідної експертизи.

Читайте такожОдеський активіст Михайлик перебуває під цілодобовою охороною - поліція

Також, за словами Головіна, для розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

«Туди увійшли слідчі, оперативники «вбивчого» відділу головного управління, також оперативники СБУ», - сказав начальник управління.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня в поліцію надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він отримав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітини.

За словами керівника Одеської обласної організації «Сила людей» Ігоря Бичкова, 23 вересня стало відомо, що Михайлик опритомнів.

За даними медиків, стан потерпілого наразі стабільний і йому проводиться курс консервативної терапії, але кулю, що застрягла в грудній клітці, вирішено поки що не витягувати.