Бойовики за ніч обстріляли позиції сил АТО 8 разів – штаб

09:38, 29 грудня 2014
Політика
0 0

Бойовики за ніч 8 разів обстріляли позиції українських військових.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ця ніч проведення АТО пройшла неспокійно. Незаконні збройні формування 8 разів обстріляли позиції українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію», - сказав він.

Читайте такожУ зоні АТО за добу поранено 3 військовихЯк повідомляв УНІАН, вчора в зоні проведення АТО було зафіксоване відносне затишшя.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter