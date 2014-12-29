Бойовики за ніч обстріляли позиції сил АТО 8 разів – штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ця ніч проведення АТО пройшла неспокійно. Незаконні збройні формування 8 разів обстріляли позиції українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію», - сказав він.

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