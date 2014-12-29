У районі 4 населених пунктів біля Маріуполя зафіксовано ворожі безпілотники

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.

«Знову активізувалися безпілотники противника», - зазначив він.

За словами Матюхіна, безпілотні літальні апарати були помічені в районі населених пунктів Новоселівка, Талаківка, Сартана та Гнутове.

Читайте такожБойовики за ніч обстріляли позиції сил АТО 8 разів – штаб Як повідомляв УНІАН, вчора у районі Первомайська відбулося бойове зіткнення між силами антитерористичної операції та російсько-терористичними військами.