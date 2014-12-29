У районі 4 населених пунктів біля Маріуполя зафіксовано ворожі безпілотники
10:10, 29 грудня 2014Політика
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За добу в районі чотирьох населених пунктів поблизу Маріуполя зафіксовані ворожі безпілотники.
Під Маріуполем зафіксовано безпілотники / Фото прес-служби Міноборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.
«Знову активізувалися безпілотники противника», - зазначив він.
За словами Матюхіна, безпілотні літальні апарати були помічені в районі населених пунктів Новоселівка, Талаківка, Сартана та Гнутове.
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