Волкер: Росія так і не зрозуміла наслідків свого вторгнення в Україну

Спецпредставник Держдепартаменту зазначив, що чим більше Росія намагається впливати на Україну, тим більше опираються українці.

Росія так і не зрозуміла наслідків свого вторгнення, адже зараз Україна – більш об'єднана, більш національно орієнтована, більш прозахідна і більше антиросійська країна, ніж коли-небудь раніше.

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Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону на телеканалі "112 Україна" розповів спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, передає видання "Гордон".

«Чим більше Росія намагається впливати, тим більше опираються українці, бо пишаються своєю країною. Ми хочемо, щоб українці самі будували сильну демократію. Створювали сильну економіку, забезпечили безпеку в межах своїх кордонів. І, зрозуміло, ми хочемо, щоб Росія залишалася в своїх межах», – сказав Волкер.