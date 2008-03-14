Україна запровадить біометричний контроль за громадянами деяких держав

Кабінет міністрів України розпорядженням № 439-р від 12 березня затвердив План заходів із створення системи контролю іноземців та осіб без громадянства, що в’їжджають на територію України, з фіксуванням їх біометричних даних.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Уряд доручив Міністерству закордонних справ, Адміністрації Держприкордонслужби, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, Мін’юсту та Мінфіну протягом першого півріччя 2008 року скласти перелік держав, громадяни яких зобов’язані подавати відомості про свої біометричні дані для їх фіксування під час оформлення в дипломатичних представництвах і консульських установах України за кордоном віз для в’їзду на її територію та під час здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон.

Згідно з рішенням уряду, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мінфін, Мінекономіки і Держспецзв’язку повинні впродвж першого півріччя цього року створити у Міністерстві закордонних справ інформаційно-телекомунікаційну систему і єдину базу даних про оформлення та видачу віз для в’їзду на територію України іноземців та осіб без громадянства з фіксуванням біометричних даних, забезпечення доступу до них посадових і службових осіб Держприкордонслужби, СБУ та МВС.

Уряд також доручив Адміністрації Держприкордонслужби, Мін’юсту, МЗС, МВС, СБУ, Мінфіну і Мінекономіки внести зміни до нормативно-правових актів стосовно удосконалення порядку в’їзду на територію України іноземців та осіб без громадянства.

Згідно з рішенням уряду, створення системи контролю іноземців та осіб без громадянства із застосуванням методів біометричної ідентифікації та верифікації відбуватиметься за відповідним досвідом країн Європейського Союзу.