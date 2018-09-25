Українці назвали фаворитів серед політсил: партія Зеленського на другому місці парламентського рейтингу - опитування

У партійному рейтингу лідером є Батьківщина, яку готові сьогодні підтримати 14% усіх опитаних, на другому місці - партія Зеленського.

Українці назвали своїх фаворитів серед політичних сил на майбутніх виборах.

Дані наводить соціологічна група "Рейтинг" за результатами опитування "Моніторинг електоральних настроїв українців".

У партійному рейтингу лідером є Батьківщина, яку готові сьогодні підтримати 14% усіх опитаних. 8,2% могли б проголосувати за партію Слуга народу, 6,4% – за партію За життя, 6,2% – Громадянську позицію, 5,9% – за БПП Солідарність, 5,8% – за Опозиційний блок, 4,6% – Радикальну партію, 3,4% – Самопоміч, 2,7% – за ВО Свободу. Рейтинг інших партій – нижче 2%. Тих, хто не визначився із своїми симпатіями, – 17,1%. Не мають наміру брати участь у парламентських виборах – 14,4%.

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"Підтримка Батьківщини є відносно рівномірною у всіх макрорегіонах, при цьому у Центру її популярність найвища. Партії За життя та Опозиційний блок мають найвищі показники у південно-східних регіонах. Громадянська позиція – на Заході та у Центрі, Слуга народу – у Центрі та на Півдні. БПП Солідарність, Самопоміч та Свобода – на Заході", - йдеться у повідомленні.

Дослідження проведене з 10 по 18 вересня 2018 р.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Раніше стало відомо, що лідером електоральних симпатій у президентському рейтингу, згідно з результатами опитування, є Юлія Тимошенко. За неї готові віддати свої голоси 13,2% усіх опитаних. На другому місці - Володимирий Зеленський, за нього готові проголосувати 7,8%.