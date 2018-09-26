Вибір єдиного кандидата у президенти став головним "каменем спотикання" на переговорах про об’єднання "За життя" і "Опоблоку" - ЗМІ

Зараз у "штабі об’єднання" також розглядається варіант не висувати кандидата на президентські вибори взагалі.

Попри серйозні перспективи від об’єднання політсил "За життя" та "Опоблок", все забуксувало одразу на етапі перших складних рішень: як розділити партію і кого висунути кандидатом у президенти.

Об’єднання публічно почалося із заклику Рабіновича обрати єдиного кандидата. Про це пише "Українська правда".

Але одразу виявилося, що коли посадити за один стіл одразу кількох кандидатів із першої десятки соціологічних списків, то змусити котрогось із них поступитися дуже непросто.

Льовочкін вважає, що кандидатом має бути Бойко, Ахметов готовий ставити на Олександра Вілкула, Медведчук – на Рабіновича.

Мало того, що кожна група має свого кандидата, вони ще й категорично не довіряють кандидатам інших груп.

Депутати з групи Ахметова вважають, що Рабіновича не можна висувати в президенти. Не тому, що в нього щось не так із рейтингом чи ораторськими даними. А банально тому, що один раз він "Опоблок" уже кидав. Пройшовши в Раду за списком "Опоблоку", Рабінович витратив на війну з цією партією половину депутатської каденції.

Група Фірташа-Льовочкіна також не збирається зніматися під Рабіновича.

Крім того, у групи є свій кандидат – Юрій Бойко, який уже зараз, до об’єднання, має найвищий особистий рейтинг серед тих, хто збирається на ці об’єднавчі наради.

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Однак проти кандидатури Бойка категорично заперечує крило Ахметова.

"Ми сказали прямо: якщо Бойко стане кандидатом у президенти, то ми в таке об’єднання просто не підемо. Під Бойка – точно ні", – з кам’яним виразом обличчя розповів УП один із найвпливовіших членів групи Ахметова.

Причин такої категоричності кілька. Перша – особисте несприйняття Бойка найближчими до Ахметова людьми типу Бориса Колеснікова чи Вадима Новинського.

Ці на перший погляд дрібниці насправді є причиною дуже серйозного напруження в ОБ, яке часом ледве не доходить до відкритих зіткнень. Не справляють враження на групу Ахметова і рейтинги Бойка. Одним словом, ситуація більш ніж напружена.

У розмові з УП Рабінович запевнив, що питання єдиного кандидата зараз найважливіше.

Але, за даними УП, зараз у "штабі об’єднання" розглядається варіант не висувати кандидата на президентські вибори взагалі.

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"Якщо буде великий конфлікт по єдиному кандидату – нічого страшного не буде, якщо ми президентські пропустимо. Якщо ми пересваримося, то нащо це треба! Наша мета – парламент, він буде все вирішувати", – розповідає один із учасників переговорів.

За його словами, формальною причиною для демаршу може стати непроведення виборів на окупованих територіях.

"Ми можемо просто заявити, що поки Донбас і Крим не повернеться до України, участь у виборах президента для нас нелегітимна. Бо наш виборець не може прийти на дільницю. Тому в нас може буде антимобілізаційна кампанія", – пояснює можливу стратегію ОБ один з її творців.