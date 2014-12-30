Арабські країни представили в ООН оновлену резолюцію по Палестині

Проект резолюції може бути винесений на голосування до нового року. "Є ймовірність, що голосування відбудеться або у вівторок після обіду, або в середу вранці (за нью-йоркським часом)", - повідомив представник однієї з країн-членів Ради Безпеки ООН, що побажав залишитися неназваним, передає ТАСС.

Читайте такожЄвропарламент визнав Палестинську державу

За його словами, документ уже видрукуваний в синьому шрифті - це означає, що він буде винесений на розгляд саме в такому вигляді.

Минулого тижня дипломати країн-членів Радбезу висловлювали сумніви в тому, що голосування відбудеться до кінця року. Однак, за підсумками закритої наради учора група арабських країн в ООН прийняла рішення ініціювати його розгляд в найкоротші можливі терміни. Відповідаючи на питання про те, чи може голосування бути відкладено до наступного року, постпред Йорданії Діна Кавар заявила журналістам, що "все можливо".

Оновлений проект резолюції не зазнав значних змін у порівнянні з попередньою версією, представленою 17 грудня. Документ відводить 12 місяців на всеосяжне врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, яке передбачає створення "суверенної і життєздатної" держави Палестина. Він також вимагає виведення всіх ізраїльських військ з палестинських територій до кінця 2017 під наглядом "третьої сторони", присутність якої буде служити гарантом суверенітету Палестини.

Тим часом, виправлений проект резолюції містить більш жорсткі формулювання по відношенню до Ізраїлю. Крім того, з нього викреслено положення про те, що Єрусалим буде "загальною столицею" двох держав. Документ також доповнено пунктом, який вимагає "повного припинення всієї ізраїльської поселенської діяльності на палестинській території, окупованій з 1967 року, в тому числі в східному Єрусалимі". Внесено в текст і вказівку на необхідність врегулювання питання палестинських ув'язнених.

Резолюція буде прийнята за умови, якщо за неї проголосують 9 з 15 країн-членів Радбезу ООН і жоден з постійних членів (Росія, Великобританія, Китай, США і Франція) не накладе на нього вето.