Розлучення у Христі: РПЦ не братиме участі в структурах, де головує Константинопольський патріархат

Російський патріарх Кирил більше не буде молитися за здоров'я константинопольського колеги Варфаломія. Все через Україну.

Патріарх російської православної церкви (РПЦ) Кирил припиняє згадувати патріарха Константинопольського Варфоломія за богослужінням.

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Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на слова голови відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополита Волоколамського Іларіона, "синод ухвалив рішення про призупинення поминання патріарха Константинопольського за богослужінням Російської православної церкви", - сказав митрополит.

Крім цього, РПЦ припиняє участь в структурах, де головують представники Константинопольського патріархату. «Євхаристійне спілкування між церквами не переривається. Це рішення поки що не позбавляє можливості кліриків Константинопольського патріархату і Російської православної церкви здійснювати спільні богослужіння », - пояснив прес-секретар патріарха Кирила священик Олександр Волков.

Нагадаємо, сьогодні Кирил зібрав позачергове засідання синоду Російської православної церкви через приїзд екзархів Константинопольського патріарха в Україну.

31 серпня Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю РПЦ Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) впевнений, що єдина помісна церква у країні буде створена до кінця цього року.

Як повідомляв УНІАН, в РПЦ пригрозили розірвати відносини зі Вселенським патріархатом в разі надання автокефалії Української православної церкви Київського патріархату. Представник РПЦ вважає, що Константинополь діє поза рамками "канонічного поля". У РПЦ вважають, що Константинополь вступив "підло і підступно" по відношенню до позиції Москви про надання автокефалії УПЦ КП, і це нібито легітимізує церковний розкол.