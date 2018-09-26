Заяви УПЦ МП виглядають спробою штучного розпалення конфлікту - Мінкультури

Українське законодавство не передбачає можливостей органів влади однієї церкви диктувати свою волю іншій церкві чи її представникам.

Мінкультури здивоване рішеннями синоду УПЦ Московського патріархату щодо екзархів Вселенського патріарха для Києва.

Пр це йдеться в опублікованій заяві Міністерства культури України щодо рішень синоду УПЦ МП від 25 вересня у справі призначення Вселенським патріархатом своїх екзархів в Україні.

"Міністерство культури України як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, відповідальний за реалізацію державної політики у сфері релігійних відносин, із здивуванням і категоричним несприйняттям ставиться до окремих ухвал, що були прийняті під час засідання священного синоду Української Православної Церкви Московського Патріархату", - йдеться в повідомленні.

У Мінкульті зазначають, що заяви УПЦ МП виглядають спробою штучного розпалення конфлікту.

"Константинопольська церква є Церквою-Матір'ю для всіх християн України, бо саме звідти 1030 років тому прийшла Христова віра. У цьому контексті категоричні, нетолерантні та такі, як суперечать українським традиціям шанобливого діалогу між церквами заяви синоду виглядають спробою штучного розпалення конфлікту замість мирного спілкування, і потуранням відчайдушним спробам російського агресора перешкодити вільному будівництву єдиної Помісної православної церкви в Україні", - сказано в заяві.

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У міністерстві наголосили, що українське законодавство не передбачає можливостей органів влади однієї церкви диктувати свою волю іншій церкві чи її представникам.

"Міністерство культури звертає увагу членів синоду Української Православної Церкви, що перебуває в єдності з Московським Патріархатом, на неприпустимість спроб перешкоджання діяльності представників інших Церков, і зокрема Екзархів Вселенського патріархату, у рамках правового поля України, а також наполегливо застерігає від використання мови ненависті, ворожнечі, та відтворення в Україні позицій, сповідуваних російським агресором", - зазначено в документі.

У Мінкульті також нагадали, що в Україні діє європейський принцип міжрелігійних відносин, заснований на засадах релігійного плюралізму.

"Ніхто і ні за яких обставин не має права у відкритому суспільстві диктувати свою волю іншим структурам чи релігійним організаціям, тим більше агресивно ставитися до діяльності представників Вселенського Патріархату - Церкви, з рук і благословення першоієрархів якої постала і Київська Митрополія, і її пізніше відгалуження, нині відоме як Російська Православна Церква", - йдеться в тексті заяви.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 вересня, УПЦ МП заявила, що вимагає від Константинопольського патріархату відкликати екзархів з України.

Зокрема, священний Синод УПЦ МП на засіданні, яке відбулося 25 вересня в Києво-Печерській Лаврі, висловив своє ставлення щодо призначення Константинопольським патріархатом екзархів до Києва.

Синод ухвалив, що призначення Вселенським патріархатом двох своїх екзархів у Києві у рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні є «грубим втручанням у внутрішні справи Української православної церкви і порушенням її канонічної території», та закликав патріарха Константинопольського Варфоломія «припинити втручання у внутрішні справи Української православної церкви та не порушувати її канонічної території».

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Синод ухвалив, що діяльність екзархів Константинопольського патріархату архієпископа Памфілійського Даниїла та єпископа Едмонтонського Іларіона є антиканонічною, порушує міжконфесійний мир в Україні, і вони мають «покинути канонічну територію Української православної церкви». Єпископат УПЦ МП повинен призупинити співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату. При цьому синод закликав клір, чернецтво та вірян УПЦ МП посилити свої молитви «за збереження єдності святого православ’я».

Довідка УНІАН. У квітні президент України Петро Порошенко спільно з ієрархами УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви офіційно звернулися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні. 22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв звернення до розгляду. 27 липня було оприлюднено послання патріарха Варфоломія, в якому той наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві. На початку вересня Вселенський патріархат у рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні призначив двох своїх екзархів у Києві, ними стали архієпископ Даниїл Памфілійський та єпископ Іларіон Едмонтонський.