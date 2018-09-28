Україна приєдналася до румуно-молдовського центру обміну даними "Галац"

України, Румунія та Молдова зможуть обмінюватися інформацією, зокрема, про ситуацію в пунктах пропуску через кордон, боротьбу з транскордонною злочинністю.

Україна приєдналася до румуно-молдавського Спільного контактного центру обміну даними «Галац».

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

«В рамках відкритого договору між урядом Румунії та урядом Молдови ми приєдналися до Спільного контактного центру «Галац». Це великий крок у протидії міжнародній і транснаціональній злочинності», - заявив міністр і додав, що мета СКЦ «Галац» - оперативний обмін інформацією між прикордонними, митними та поліцейськими відомствами країн-учасниць.

У Департаменті комунікації уточнили, що наразі Міністерство закордонних справ готує необхідні документи, аби попередити країни-учасниці про приєднання України до даного договору.

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Згідно з очікуваннями, три країни зможуть обмінюватись інформацією про законодавство; оперативну ситуацію в пунктах пропуску через кордон; надзвичайні ситуації на кордоні та в пунктах пропуску; відмови у в'їзді на територію країн; порушення або спроби порушення законодавства країн; боротьбу з транскордонною злочинністю, торгівлею людьми, нелегальною міграцією, контрабандою, незаконним оборотом зброї, вибухонебезпечними речовинами, наркотичними речовинами, психотропними речовинами і прекурсорами.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Кабінет міністрів України схвалив постанову про приєднання до угоди між урядами Румунії та Молдови про створення та функціонування Спільного контактного центру «Галац».

Згідно з постановою, відповідно до угоди між урядами Румунії та Молдови про створення та функціонування Спільного контактного центру «Галац», підписаної 31 травня 2011 р. у м. Галаці, компетентними органами від української договірної сторони є Адміністрація Державної прикордонної служби, Державна фіскальна служба, Національна поліція.