Депутати не горять бажанням розбиратися з Черновецьким

Сьогодні на засіданні лідерів фракцій і голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА не порушували питання про ситуацію навколо керівництва Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв`ю журналістам лідер фракції однойменного блоку Володимир ЛИТВИН.

За його словами, якщо це питання не порушувалося, «значить, на сьогоднішній день воно існує тільки в уявленні прем`єр-міністра України».

Як сказав В.ЛИТВИН, фракція Блоку Литвина готова розглядати питання, які стосуються ситуації в Києві, якщо уряд надасть напрацьовані матеріали комісії, яка вивчала діяльність влади Києва.

Він також сказав, що якщо така сама комісія створена Президентом України, то «хотілося б, щоб і ці результати були надані депутатам, щоб ми могли ухвалити правильне рішення».

На думку В.ЛИТВИНА, «те, що відбувається в місті Києві, це концентроване віддзеркалення того, що відбувається в країні з питань організації та відправлення влади».