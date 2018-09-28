Прокуратура порушила справу про держзраду через видачу угорських паспортів на Закарпатті

Зазначається, що здійснення досудового розслідування доручено співробітникам СБУ та прокуратури Закарпатської області.

Прокуратура Закарпатської області розслідує факт видачі громадянам України паспортів Угорщини у м. Берегово як державну зраду.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

«Внесені відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження щодо умисного вчинення громадянами України діянь на шкоду суверенітетові, державній та інформаційній безпеці країни, що вказує на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України – державна зрада», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що мова йде про опубліковане одним з центральних видань відео, на якому громадяни України, присягаючи на вірність іншій державі, отримують паспорти громадян Угорщини. При цьому посадові особи установи, де відбувалися події, рекомендували приховувати факт отримання іноземного громадянства від державний структур України.

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За даними прес-служби, здійснення досудового розслідування доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

У відомстві додали, що у ч. 1 ст.111 ККУ йдеться про державну зраду, тобто діяння, що умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

У прокуратурі також нагадали, що відповідно до ч. 2 ст.111 ККУ звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що роздача угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. Він зазначив, що Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також міністр натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

26 вересня міністри закордонних справ України Павло Клімкін і Угорщини Петер Сійярто зустрілися у Нью-Йорку, але не узгодили спільну позицію у зв'язку з роздачею угорського громадянства громадянам України в Закарпатській області. Клімкін знову запропонував угорському колезі найближчими днями відкликати угорського консула з Берегового, інакше Україна його видворить.