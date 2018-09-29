Порошенко запевнив, що не має бізнесу в Росії

Також президент Петро Порошенко підтвердив, що планує продати підприємство "Кузня на Рибальському".

Президент України Петро Порошенко запевняє, що не має бізнесу в Росії.

Про це президент сказав у своєму виступі на X Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

За словами Порошенка, президент РФ Володимир Путін заблокував продаж Липецької кондитерської фабрики, що входила до корпорації Roshen, арештувавши її, а українська опозиція про це знала, "але підіграла Путіну".

Він запевнив, що з початку війни не має бізнесу в Росії і не матиме.

«У мене був бізнес в Росії до війни. Але війна все поміняла. Тепер у Порошенка в Росії бізнесу нема і бути не може. Не виправдовуюся. Навпаки - звинувачую своїх політичних опонентів в Україні. Звинувачую їх у відвертій брехні, у чорному піарі, у підігруванні російській пропаганді, у жадобі за будь-яку ціну прийти до влади», - зазначив Порошенко.

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Крім того, президент підтвердив, що планує продати підприємство "Кузня на Рибальському", але хоче, щоб у цього заводу був український власник, оскільки там виробляється продукція оборонного характеру.

«А щодо «Рошену», то ще у 2016 році передав його у довірчу власність Rothschild. А днями компанія, яка за дорученням управляє моїми активами, змогла домовитися про продаж «Кузні на Рибальському». Оскільки це підприємство об’єктивно не може не грати помітної ролі у зміцненні обороноздатності, хочу повною мірою уникнути конфлікту інтересів, тому хай у нього буде інший власник, виключно вітчизняний», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Порошенко передав свій найбільший актив, компанію Roshen, у довірчу власність компанії Rothschild, а в квітні 2017 року менеджмент Roshen закрив Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво.

26 вересня прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив про продаж заводу «Кузня на Рибальському», що належить президентові.

«Фонд «Прайм ессетс кепітал», який управляє активами Петра Порошенка, повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу «Кузня на Рибальському» вітчизняному покупцеві», - зазначив речник глави держави. За його словами, якщо Антимонопольний комітет надасть згоду і будуть вирішені всі формальності, угоду підпишуть та реалізують.