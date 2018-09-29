"Зелені" висунули Сергія Рудика кандидатом в президенти (фото)

У свою чергу народний обранець обіцяв ґрунтовно подумати над цієї пропозицію.

29 вересня на Всеукраїнській конференції Партії зелених України політрадою партії було ухвалено рішення щодо участі партії у президентських виборах.

Виступаючи перед делегатами конференції, голова партії Віталій Кононов запропонував нардепу Рудику бути кандидатом в Президенти від ПЗУ: "Сергій Рудик – один з тих небагатьох народних обранців, за яких несоромно. Ми тісно співпрацювали останній рік й реалізували кілька масштабних ініціатив в регіонах. Сергій дійсно мислить глобально й не забуває діяти локально. Саме тому ми бачимо перспективу нашої співпраці в майбутньому".

У свою чергу народний обранець обіцяв ґрунтовно подумати над цієї пропозицію.

"Хоч я не член партії, я вже давно член єдиної зеленої команди. Більше того, вважаю, що кожен народний депутат України зобов'язаний всіляко підтримувати зелені ідеї. Це не питання партійної ініціативи – це питання здоров'я нації і наших дітей. Ще до завершення каденції цієї Верховної Ради ми повинні ухвалити пакет екологічних законів. У першу чергу: про повну заборону пластику й поліетиленових пакетів та введення кримінальної відповідальності за забруднення наших річок й підробку продуктів дитячого харчування. Якщо цього парламент не зрозуміє, ми змусимо його ухвалити ці рішення через масштабні протестні акції" – наголосив Сергій Рудик.