Російський винищувач Су-27 пронісся над українськими військовими кораблями (відео)
13:41, 01 жовтня 2018Політика
4498 0
Відео небезпечного маневру російського Су-27 опублікували ВМС України.
ВМС ЗСУ показали відео прольоту російського винищувача Су-27 біля українських кораблів під час виконання ними завдань у ході стратегічного командно-штабного навчання "Козацька воля — 2018".
Читайте такожУкраїна провела військові навчання на узбережжі Азовського моря (фоторепортаж, відео)
Відповідний запис Військово-морські сили Збройних сил України опублікували на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у ЗСУ стартувало стратегічне командно-штабне навчання "Козацька воля-2018", яке триватиме до 29 вересня включно.
Навчання проводиться з метою посилення спроможностей органів військового управління в ході ведення оборонних стабілізаційних дій військами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter