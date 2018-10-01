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Російський винищувач Су-27 пронісся над українськими військовими кораблями (відео)

13:41, 01 жовтня 2018
Політика
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ВМС ЗСУ показали відео прольоту російського винищувача Су-27 біля українських кораблів під час виконання ними завдань у ході стратегічного командно-штабного навчання "Козацька воля — 2018".

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Відповідний запис Військово-морські сили Збройних сил України опублікували на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у ЗСУ стартувало стратегічне командно-штабне навчання "Козацька воля-2018", яке триватиме до 29 вересня включно.

Навчання проводиться з метою посилення спроможностей органів військового управління в ході ведення оборонних стабілізаційних дій військами.

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Теги: #Росія#літак#ВМС ЗСУ