Російський винищувач Су-27 пронісся над українськими військовими кораблями (відео)

Відео небезпечного маневру російського Су-27 опублікували ВМС України.

ВМС ЗСУ показали відео прольоту російського винищувача Су-27 біля українських кораблів під час виконання ними завдань у ході стратегічного командно-штабного навчання "Козацька воля — 2018". Читайте такожУкраїна провела військові навчання на узбережжі Азовського моря (фоторепортаж, відео) Відповідний запис Військово-морські сили Збройних сил України опублікували на своїй сторінці у Facebook. Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у ЗСУ стартувало стратегічне командно-штабне навчання "Козацька воля-2018", яке триватиме до 29 вересня включно. Навчання проводиться з метою посилення спроможностей органів військового управління в ході ведення оборонних стабілізаційних дій військами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter