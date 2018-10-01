Тимошенко прогрозила владі "політичним кінцем" через півроку
17:07, 01 жовтня 2018Політика
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Лідер "Батьківщини" впевнена, що влада відповість "за злочини, які скоїла проти українського народу".
Юлія Тимошенко – владі: вам кінець / Photo by Alexander Prokopenko
Замість того, щоб виконувати зобов’язання перед громадянами, влада 90 відсотків своїх зусиль спрямовує на боротьбу з опонентами.
Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час Погоджувальної Ради голів парламентських фракцій та комітетів.
«Через 6 місяців вам політичний кінець! І вам доведеться відповісти за злочини, які ви скоїли проти українського народу», – сказала вона.
Не Петру Порошенку вчити любити Україну, у той час, коли він торгує з Росією і служить їй, прикриваючись фальшивим патріотизмом, заявила Юлія Тимошенко.
«Майте совість і говоріть про державні речі», – зазначила лідер партії.
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