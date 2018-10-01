Тимошенко прогрозила владі "політичним кінцем" через півроку

Лідер "Батьківщини" впевнена, що влада відповість "за злочини, які скоїла проти українського народу".

Замість того, щоб виконувати зобов’язання перед громадянами, влада 90 відсотків своїх зусиль спрямовує на боротьбу з опонентами.

Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час Погоджувальної Ради голів парламентських фракцій та комітетів.

«Через 6 місяців вам політичний кінець! І вам доведеться відповісти за злочини, які ви скоїли проти українського народу», – сказала вона.

Не Петру Порошенку вчити любити Україну, у той час, коли він торгує з Росією і служить їй, прикриваючись фальшивим патріотизмом, заявила Юлія Тимошенко.

«Майте совість і говоріть про державні речі», – зазначила лідер партії.