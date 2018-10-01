Клімкін: є "обґрунтовані підозри" щодо розміщення Росією ядерної зброї в окупованому Криму

Глава МЗС України заявив, що наразі достеменно невідомо, яку зброю Росія розмістила на окупованому півострові.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про наявність обґрунтованих підозр, що Росія могла розмістити в окупованому Криму ядерну зброю або побудувала інфраструктуру для неї.

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Про це Клімкін сказав в інтерв'ю кримськотатарському каналу ATR.

Він заявив, що "зараз Крим перетворився на одну велику військову російську базу".

"При цьому що там є, ми до кінця не знаємо. У нас є обґрунтовані підозри, що там може бути і ядерна зброя, або, щонайменше, інфраструктура для ядерної зброї", - наголосив Клімкін.

Також він заявив, що у зв'язку з викидом отруйних хімікатів на півночі Криму на заводі «Кримський титан» треба дослідити, чи виробляли на цьому заводі, окрім титану, якісь ще інші речовини. За словами міністра, за результатами аналізів можна сказати, що у виробництві підприємства могли бути такі речовини, яких там бути не повинно.