Україна вишле угорського консула протягом цього тижня, якщо Будапешт його не відкличе - Клімкін (відео)

Клімкін наголосив, що Росія використовує і буде використовувати цю ситуацію для дестабілізації Закарпаття і України в цілому.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна має намір вислати угорського консула з Берегового протягом цього тижня, якщо Будапешт сам його не відкличе.

Про це йдеться у його відеозверненні у Facebook. "Я виклав міністру закордонних справ Угорщини нашу аргументацію, вони порушили Віденську конвенцію про консульські зносини, це сто відсотків. Звичайно, за визначенням ніхто не має приховувати факт набуття нових прав і обов'язків, да і взагалі приховувати це погано... Але це ми проїхали, і я запропонував угорському міністру закордонних справ відкликати цього консула. Якщо це не буде зроблено протягом цього тижня, відповідно надішлемо ноту угорській стороні про його висилку, саме цього тижня", - зауважив Клімкін.

Клімкін наголосив, що Росія використовує і буде використовувати цю ситуацію для дестабілізації Закарпаття і України в цілому.

"Хоча щодо конкретних дій угорського консула дискутувати потреби немає, тут слід чітко розставити крапки над і. І ми їх розставимо. Найближчими днями консул повернеться на батьківщину", - написав він.

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Раніше повідомлялося, що Угорщина не відкликатиме своїх консулів з Генконсульства з Берегового "незалежно від того, що вимагають українці".

В інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що роздача угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. Він зазначив, що Україна відреагує на видачу угорських паспортів.

Своєю чергою Сійярто погрожував вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.