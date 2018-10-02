Олексій Савченко: «Показуйте всьому світу, що ми - українці»

Олексій Савченко закликав миколаївців не боятися показувати свою національність, пишатися мовою, історією, спадщиною та церквою.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко закликав миколаївців не боятися показувати свою національність, пишатися мовою, історією, спадщиною та церквою.

Про це очільник області заявив в ефірі одного з місцевих телеканалів.

«Здебільшого сприйняття українського відбувається за рахунок того, що, начебто, ми його нав’язуємо, і люди це відштовхують. Я розумію, коли людина все своє життя сни дивиться російською мовою, спілкується російською мовою, все своє життя прожила російськомовно, але я хочу сказати, що ми не нав’язуємо свою позицію. Ні. Ми кажемо, що ми - українці. Ми отакі. Це наша мова, це наша спадщина, це наші символи, це наша історія, це наша церква. Я розумію, що сьогодні ви живете в нашій державі, в нашій країні, є громадянами України. Конституція чітко визначила – захищає вас і дає вам можливості, повноваження, дає вам відповідальність, тому, друзі мої, показуйте всьому світу, що ми отакі і що ми українці. Чому тут всі мовчать, а приїжджаючи до курортів чи кудись потрохи починають показувати свою національність. Треба тут не ховати, треба тут не боятися, треба тут розуміти, що українське – це добре», - зазначив Олексій Савченко.