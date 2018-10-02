Олексій Савченко: «Показуйте всьому світу, що ми - українці»
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко закликав миколаївців не боятися показувати свою національність, пишатися мовою, історією, спадщиною та церквою.
Про це очільник області заявив в ефірі одного з місцевих телеканалів.
«Здебільшого сприйняття українського відбувається за рахунок того, що, начебто, ми його нав’язуємо, і люди це відштовхують. Я розумію, коли людина все своє життя сни дивиться російською мовою, спілкується російською мовою, все своє життя прожила російськомовно, але я хочу сказати, що ми не нав’язуємо свою позицію. Ні. Ми кажемо, що ми - українці. Ми отакі. Це наша мова, це наша спадщина, це наші символи, це наша історія, це наша церква. Я розумію, що сьогодні ви живете в нашій державі, в нашій країні, є громадянами України. Конституція чітко визначила – захищає вас і дає вам можливості, повноваження, дає вам відповідальність, тому, друзі мої, показуйте всьому світу, що ми отакі і що ми українці. Чому тут всі мовчать, а приїжджаючи до курортів чи кудись потрохи починають показувати свою національність. Треба тут не ховати, треба тут не боятися, треба тут розуміти, що українське – це добре», - зазначив Олексій Савченко.