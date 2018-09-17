Олексій Савченко: Найближчим часом на Миколаївщині буде відкрито перший в Україні центр для підтримки та навчання спеціалістів з інклюзивної освіти

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації також відзначив, що для створення інклюзивного середовища програмою розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки виділено 7 млн гривень.

Миколаївська область стоїть в авангарді із реалізації концепції інклюзивного виховання, і вже найближчим часом на Миколаївщині буде відкрито перший і єдиний в Україні центр для підтримки та навчання спеціалістів з інклюзивної освіти. До нашого інноваційного проекту вже виявили бажання приєднатися щонайменше п’ять областей.

Про це заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко.

«У рамках роботи «Інноваційного кластеру «Регіональний інноваційний HUB» на Миколаївщині разом з його першим учасником, за ініціативи Миколаївської облдержадміністрації буде відкрито унікальний, і поки що єдиний в Україні центр для підтримки та навчання педагогів з інклюзивної освіти. Миколаївщина підтримує позицію дружини Президента Марини Порошенко та долучається до реформування інклюзивної освіти», - зазначає Олексій Савченко.

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Центр має стати універсальною платформою, де педагоги в оперативному режимі зможуть обмінюватися досвідом, вчитимуться працювати з інтерактивним обладнанням та освоюватимуть нові методики роботи з дітьми. До роботи планується залучення науковців та психологів, які разом з педагогами складатимуть індивідуальні програми для дітей, які одразу ж будуть втілюватися на практиці. Крім того, центр обладнають тренажерами та розвитковою технікою за аналогією з ІРЦ.

«Центр ще тільки готується до відкриття, але попередньо проект вже зацікавив колег із 5 областей, які вже зараз готові переймати той досвід, що має Миколаївщина. Важливо, що на базі центру все буде в режимі онлайн, не треба чекати місяцями і роками поки інформація проаналізується. Все буде тут і зараз. Найефективніші методики, найновіше обладнання – це все для єдиної мети, щоб діти мали змогу стати соціально активними й повною мірою брати участь у житті області, країни», - додає Олексій Савченко.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації також відзначив, що для створення інклюзивного середовища програмою розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки виділено 7 млн гривень. В області вже обладнано 18 ІРЦ (інклюзивно-ресурсних центрів), 4 медіатеки та 4 ресурсних кімнати у місцевих школах. Крім того, зараз департамент освіти і науки ОДА закуповує спецтранспорт для забезпечення навчання дітей з особливими освітніми потребами.