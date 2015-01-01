Станом на 19:00 у зоні АТО не загинув жоден військовослужбовець

21:32, 01 січня 2015
Політика
242 0

За даними АТЦ, бойовики за день здійснили 12 обстрілів позицій українських військових Сьогодні в зоні АТО не загинув жоден український військовослужбовець.

За перші 19 годин нового року втрат немає / Фото УНІАН

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спікер АТО Андрій Лисенко.

"Станом на 19:00 за перший день нового року в зоні АТО не загинув жоден український військовий", - сказав він.

Читайте такожВнаслідок обстрілу бойовиків на Луганщині загинув мирний житель, двоє поранені - МоскальНагадаємо, за даними АТЦ, бойовики за день здійснили 12 обстрілів позицій українських військових. У районі Волновахи сили АТО знищили безпілотник бойовиків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter