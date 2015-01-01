Станом на 19:00 у зоні АТО не загинув жоден військовослужбовець
21:32, 01 січня 2015Політика
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За даними АТЦ, бойовики за день здійснили 12 обстрілів позицій українських військових Сьогодні в зоні АТО не загинув жоден український військовослужбовець.
За перші 19 годин нового року втрат немає / Фото УНІАН
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спікер АТО Андрій Лисенко.
"Станом на 19:00 за перший день нового року в зоні АТО не загинув жоден український військовий", - сказав він.
Читайте такожВнаслідок обстрілу бойовиків на Луганщині загинув мирний житель, двоє поранені - МоскальНагадаємо, за даними АТЦ, бойовики за день здійснили 12 обстрілів позицій українських військових. У районі Волновахи сили АТО знищили безпілотник бойовиків.
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