Станом на 19:00 у зоні АТО не загинув жоден військовослужбовець

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спікер АТО Андрій Лисенко.

"Станом на 19:00 за перший день нового року в зоні АТО не загинув жоден український військовий", - сказав він.

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