Шахов закликав уряд оприлюднювати розміри зарплат та премій керівників держпідприємств

«Наш край» закликає уряд запровадити обов’язкове оприлюднення розмірів заробітних плат та премій керівників державних підприємств і корпорацій.

Про це заявив народний депутат від “Нашого краю” Сергій Шахов.

Він пояснив, що українці мають право знати, які суми ідуть на зарплати та премії менеджменту національних компаній.

«Топ-менеджери та віп-чиновники мають бути підзвітні не тільки правлінню державних підприємств та уряду, а й усім українцям. Вони отримують прибутки, працюючи на підприємствах, які належать всім українцям. Як у випадку з головою правління «Нафтогазу» Коболєвим, який отримує зарплату в 20 мільйонів гривень на рік та ще стільки ж — у вигляді премії», – зауважив Сергій Шахов.

Народний депутат від «Нашого краю» звернув увагу на недавнє рішення суду оштрафувати Коболєва за небажання розкрити список премійованих менеджерів «Нафтогазу».

“Суд оштрафував Коболєва лише на 1,7 тисячі гривень, але це рішення є чітким сигналом — приховувати доходи на державних посадах протизаконно. Це кошти українського народу, адже прості люди утримують «Нафтогаз», сплачуючи грабіжницькі тарифи на енергоносії», – пояснив Сергій Шахов.

Він наголосив, що «Наш край» закликає уряд зробити роботу державних монополій та їхніх керівників прозорою.

«Приховувати від людей розмір зарплат та премій не лише протизаконно, а й аморально. Публікація зарплат та премій керівників державних підприємств має стати загально поширеною практикою у країні», – підсумував Сергій Шахов.

Нагадаємо, минулого тижня Шевченківського райсуд Києва оштрафував голову правління НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва на 1,7 тис. грн за відмову оприлюднити імена премійованих менеджерів держмонополії. Їм виплатили загалом понад 1 млрд грн, що еквівалентно $47 млн, за перемогу у Стокгольському арбітражі над російським «Газпромом».