Луценко визнав сумнівність судової перспективи у справі нардепа Дунаєва

Генпрокурор запропонував депутатам змінити законодавство, щоб зламати «систему крючків, на яких силовики тримали політиків, держслужбовців та бізнесменів».

Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав сумнівність судової перспективи у справі народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Дунаєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи ВР.

За словами Луценка, закон, який на сьогодні діє, вимагає працювати саме так, як це зроблено у поданні щодо надання згоди на притягнення Дунаєва до кримінальної відповідальності.

Водночас, сказав генпрокурор, «судова перспектива сумнівна, суспільна користь також викликає певні сумніви».

Він наголосив, що стаття 366-1 Кримінального кодексу України щодо подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, є недосконалою, при цьому немає жодного засудженого за цією статтею, і це так звана «мертва стаття».

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За словами Луценка, така стаття необхідна, але вона має бути виписана так, щоб люди відповідали «за реальні корупційні дії».

Луценко вважає, що в народних депутатів є унікальний шанс у передвиборний період провести «злам системи крючків, на яких завжди висіли всі державні службовці, політики, бізнесмени у всіх силовиків».

Він наголосив на доцільності зміни законодавства в частині електронного декларування. При цьому по суті генпрокурор запропонував систему «нульового декларування», коли чиновник, бізнесмен «показує все своє майно, кошти, потім все це перевіряється, і якщо воно відповідає дійсності, то потім вже ніхто не має права цікавитися цим майном за попередній період».

Як зауважив Луценко, зміни до законодавства необхідні, бо на сьогодні «інститут декларацій забирає від держави мільйони, мільярди людиногодин і не дає навзамін нічого».

Генпрокурор наголосив на необхідності повернутися до законодавства і зробити все, щоб електронне декларування стало «ефективною зброєю проти корупціонерів, а не лише машиною мордування мільйонів чиновників».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Луценко повторно подав у ВР подання про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дунаєва, Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

За даними Генпрокуратури, зокрема Дунаєв, будучи народним депутатом, вніс завідомо недостовірні відомості до електронної декларації. Прокуратура вбачає в його діях підстави для повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Сьогодні, 3 жовтня, Луценко на засіданні Регламентного комітету ВР представив подання щодо Дунаєва.