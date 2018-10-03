Луценко в Раді представив подання про зняття недоторканності з депутата Дунаєва

За даними слідства, відомості про вартість часток в статутних капіталах суб’єктів господарської діяльності, внесених Дунаєвим в електронну декларацію, відрізняються від достовірних на суму в понад 168 мільйонів гривень.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко на засіданні Регламентного комітету Верховної Ради представив своє подання щодо зняття недоторканності з народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва через недостовірні відомості в електронній декларації депутата за 2015 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, Луценко зазначив, що його подання ґрунтується на матеріалах Національного антикорупційного бюро України.

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Генпрокурор зазначив, що кримінальна справа порушена за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

«Суть зводиться до того, що народний депутат Дунаєв 30 жовтня 2016 року заповнив декларацію за 2015 рік. При цьому в порушення вимог закону, як вважає НАБУ, народний депутат Дунаєв подав завідомо недостовірні відомості в декларації, а саме, не зазначив інформацію про всі корпоративні права, що належать членам його сім’ї, та юридичні особи, власником, бенефіціаром або контролером яких він є», - сказав Луценко.

«Відомості про вартість часток в статутних капіталах суб’єктів господарської діяльності відрізняється від достовірних, на думку НАБУ, на суму в понад 168 млн грн», - додав генпрокурор.

«Ключовою юридичною підставою, яка спонукала мене поставити свій підпис під поданням про зняття недоторканності та прийти на засідання комітету, є висновок Національного агентства з питань запобігання корупції, яке вважає дії народного депутата Дунаєва порушенням чинного законодавства, яке встановлюється законом про запобігання корупції при заповненні декларації», - зауважив Луценко.

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва, Дмитра Колєснікова.