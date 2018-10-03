Суд відмовився заочно заарештувати Гужву

1 жовтня Гужва заявив, що Австрія надала йому політичний притулок.

Шевченківський районний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід із застави на тримання під вартою головному редактору інтернет-видання «Страна.ua» Ігорю Гужві, якого підозрюють у вимаганні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду щодо результатів сьогоднішнього судового засідання з розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу Гужві.

«За результатами судового розгляду клопотання слідчим суддею відмовлено у його задоволенні з наступних підстав: ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено порядок розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного лише в разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук», - інформує суд.

В ході судового засідання прокурор в порядку ст. 185 КПК України подав нове клопотання про обрання запобіжного заходу, яким просив замінити першочергове клопотання про зміну запобіжного заходу. Однак заміна клопотання про зміну запобіжного заходу не передбачена.

Як повідомляв УНІАН, Гужву затримали 22 червня 2017 року після обшуків у редакції. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

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За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. доларів. Після отримання половини суми - 10 тис. доларів - Гужва був затриманий.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у хабарництві сфабрикованими.

31 січня 2018 року стало відомо, що Гужва виїхав до Відня і попросив у австрійської влади політичного притулку.

5 лютого Шевченківський райсуд Києва постановив стягнути 1 млн 35 тис. грн застави, внесеної за Гужву, до бюджету, і дав дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для вирішення питання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою.

13 лютого стало відомо, що Гужву оголосили у всеукраїнський розшук.

Адвокати стверджували, що їхній підзахисний за кордоном лікується, і повернеться в Україну 20 лютого.

1 жовтня Гужва заявив, що Австрія надала йому політичний притулок.