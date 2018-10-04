Екс-шпигун РФ Скрипаль контактував з українськими контррозвідниками – журналіст

При цьому Сергій Скрипаль називав українців «вівцями» і підтримував окупацію Криму.

Скрипаль контактував зі Службою безпеки України.

Про це йдеться у книзі журналіста "Бі-бі-сі" Марка Урбана про екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, яка надійде в продаж вже сьогодні, 4 жовтня.

Сам Скрипаль ніколи не згадував про свої контакти з СБУ. Але, за даними Урбана, колишній полковник ГРУ все ж зустрічався з українськими контррозвідниками.

Можливо, Скрипаль консультував СБУ про те, як саме може діяти російське ГРУ на сході України, пише Урбан.

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Раніше The Guardian повідомило, що в книзі журналіста BBC Марка Урбана під назвою «Справа Скрипаля» йдеться, що отруєний ГРУшниками Скрипаль називав українців «вівцями» і підтримував окупацію Криму.

У книзі також йдеться, що Скрипаль днями дивився російський пропагандистський «Перший» телеканал. Він погоджувався з позицією Кремля з багатьох питань, «навіть, сидячи в будинку, купленому MI6». Зокрема, екс-шпигун підтримував війну Росії проти України.

Будучи колишнім бійцем спецназу, він підтримував анексію Криму, а також називав українців «просто вівцями, яким потрібен хороший пастух». Скрипаль також вірив у російські байки про те, що солдат Росії нібито немає на Сході України. Він був переконаний, що якщо б російські солдати зайшли на українську територію, вони б дуже швидко дійшли до Києва.