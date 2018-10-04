Україні треба зосередитися на посиленні економіки і демократії - екс-держсекретар США

Росія вчинила злочин, порушивши кордону України, однак щоб перемогти в цій ситуації країна повинна вибудовувати сильну економіку і демократію.

США допомагають Україні з окремими видами озброєння, щоб Україна могла захищати свої кордони.

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Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказала професор Стенфордського університету і 66-й держсекретар США Кондоліза Райс. За її словами, надання озброєння "це не тільки знак того, що відносини між країнами міцні, але і визнання, що українська армія добре підготовлена". Вона зазначила, що "обороноздатність - це хороший приклад того, що ви контролюєте і можете покращувати".

Райс заявила, що Росія вчинила злочин, порушивши міжнародне законодавство, і сьогодні це зрозуміло всім. Вона зазначила, що Україна ж зараз в чомусь схожа на Німеччину, яка після Другої світової війни була розділена на дві частини, але перемогла, вибудувавши сильні економіку та демократію." Вам потрібно сконцентруватися на цьому", - порадила екс-держсекретар.

Райс висловила надію на те, що Україна все ж укладе угоду з МВФ, а значить, отримає фінансову підтримку. "Але українцям також важливо взяти відповідальність за власну долю у свої руки. Це важливий урок", - зазначила Райс, додавши, що жодна держава не може виживати за рахунок міжнародної допомоги постійно, "але будь-яка держава виживає, якщо міцно спирається на суспільство, яке йому довіряє".

Крім цього Райс сказала, що важливо пам'ятати: авторитарні уряди часто брешуть. "У тому, що розповідає Росія про події на Донбасі, правди мало, але, якщо це розказано багаторазово і багатоканально, ми не завжди встигаємо спростувати такі повідомлення. Значить, вони можуть стати частиною правди", - зазначила вона. У зв'язку з цим Райс зазначила, що США не збираються скасовувати санкції проти Росії, яка вже перейшла межі дозволеного. Проте підкреслила важливість діалогу з російською стороною з таких питань, як Північна Корея і Сирія.

Повну версію інтерв'ю з Кондолізою Райс читайте у новому номері журналу "Новое время" від 4 вересня 2018 року.