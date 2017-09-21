Екс-держсекретар США розповіла, що допоможе стабілізувати ситуацію на Донбасі

Для стабілізації ситуації на Донбасі дуже важливо, щоб люди, які залишилися на окупованих територіях, почувались частиною України. Для цього їхнє життя необхідно покращити. Таку думку в інтерв'ю виданню "Новое время" висловила екс-держсекретар США Кондоліза Райс.

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"Думаю, всі учасники переговорів усвідомлюють: Мінськ [Мінські угоди] не працює. Ми повинні зробити крок назад і зрозуміти, що є необхідними елементами для стабільності на сході України. З досвіду подібних ситуацій в інших частинах світу можу додати: український уряд вже сьогодні має думати про те, як поліпшити життя людей на окупованих територіях і в зоні бойових дій для того, щоб ці люди відчували себе частиною української держави", - наголосила Кондоліза Райс.

Колишній держсекретар США також прокоментувала питання розміщення миротворців ООН на Донбасі, підкресливши, що для початку потрібно визначитися з більш широким політичним форматом, у рамках якого повинна вводитися місія: "Говорити про розміщення миротворців ООН без чітких політичних рамок і широкого бачення процесу, в якому це відбувається, на мій погляд, передчасно. Набагато важливіше думати про те, в рамках якого більш широкого політичного формату це відбувається. Мінський формат показав, що вже давно працює неефективно".

"Сьогодні США і країни Європейського союзу шукають рішення, які покращать Мінські угоди, наповнять їх реальною значущістю. Я добре знаю спецпредставника США в Україні Курта Волкера, він правильна людина на потрібному місці. Звичайно, важливо шукати механізми, здатні стабілізувати ситуацію, але при цьому важливо не втратити політичних перспектив", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко закликав генсека ООН відправити на Донбас місію для оцінки безпеки розміщення миротворців.

Повний текст інтерв'ю з Кондолізою Райс читайте у свіжому номері журналу "Новое время".